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Возбуждено дело по факту гибели ребенка от удара током в Красноярске

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В Красноярске возбуждено уголовное дело после того, как 11-летнего мальчика убило током. Это произошло 5 августа в Свердловском районе. Мальчик вместе с 14-летним другом пришли на территорию бывшего судоремонтного завода на улице Складская. Они хотели собрать провода, для этого подростки подошли к трансформаторной подстанции, находившейся под напряжением, сломали замок на двери и вошли в помещение. В результате соприкосновения с трансформатором младший мальчик получил удар током и скончался на месте происшествия.

В Следственном комитете сообщили, что «в действиях работников ООО «РСК Сети», ответственных за эксплуатацию вышеуказанной трансформаторной подстанции, формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 11 августа девятилетний мальчик погиб от удара током возле школы. По данным следствия, ребенок коснулся открытой частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы. В результате этого мальчик получил удар током и скончался на месте. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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