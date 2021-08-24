СК РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, обеспечивавшего водоснабжение Крыма. Об этом сообщила во вторник, 24 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», — уточнила Петренко.

Следствие установило, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на территории Украины, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду перекрыли Северо-Крымский канал, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В результате подобных действий в 2014 году подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова, прекратилась. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

23 августа 2021-го вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что острый дефицит воды в Крыму удалось устранить за счет бурения скважин. Он заверил, что власти ищут новые источники воды на полуострове.

30 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бесперебойное водоснабжение жителей республики гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней. Кроме того, первую партию воды добыли из источников под Азовским морем. До сентября будет вестись анализ ее качества.

В свою очередь, специалисты «Росгеологии» подтвердили наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря.

Вместе с тем 22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала. Кроме того, власти Крыма заявили о намерении предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. По словам замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергея Трофимова, самыми масштабными по сумме ущерба станут иски по водной и энергетической блокадам.

Так, предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.