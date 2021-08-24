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Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

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Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Такое заявление сделал во вторник, 24 августа, официальный представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид.

«Мы не допустим никаких операций по эвакуации после 31 августа», — цитирует Муджахида ТАСС.

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По его словам, сторонники «Талибана» также «перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев».

Комментируя ситуацию, которая в настоящий момент наблюдается в аэропорту, Муджахид назвал ее «мучительным зрелищем». Он обратил внимание на то, что американцам не следует призывать афганцев покинуть страну.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) призвал «Талибан» разрешить всем, кто хочет, добраться в аэропорт Кабула. Глава Евросовета Шарль Мишель также отметил, что экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока правительство талибов не покажет свои намерения.

При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 24 августа заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к концу августа, как было запланировано.

За день до этого сообщалось, что талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.

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