Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Сюжет:

Синоптик рассказал о приходе «сентябрьской» погоды в Центральную Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что ночь на среду, 25 августа, будет по-сентябрьски холодной в Центральной России и на северо-западе страны.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

Столбики термометров опустятся до отметки +5 градусов в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областей, а также в Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и на севере Московской областей.

«До заморозков, дело, скорее всего, не дойдет, но местами может быть похолодание до +1. Это климатические показатели второй половины сентября», — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте 24 августа.

В Москве, по его словам, столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже отметки +10 градусов.

Также метеоролог предупредил, что в столице к вечеру среды пойдет дождь и за сутки в городе выпадет до 13–15 мм осадкой, или около 20% месячной нормы.

«Ближайшие дни станут по-осеннему холодными и ненастными», — заключил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

19 августа Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021