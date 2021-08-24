Синоптик рассказал о приходе «сентябрьской» погоды в Центральную Россию

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что ночь на среду, 25 августа, будет по-сентябрьски холодной в Центральной России и на северо-западе страны.

Столбики термометров опустятся до отметки +5 градусов в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областей, а также в Вологодской, Псковской, Смоленской, Костромской и на севере Московской областей.

«До заморозков, дело, скорее всего, не дойдет, но местами может быть похолодание до +1. Это климатические показатели второй половины сентября», — написал синоптик в своем Instagram-аккаунте 24 августа.

В Москве, по его словам, столбики термометров впервые за последние 82 дня опустятся ниже отметки +10 градусов.

Также метеоролог предупредил, что в столице к вечеру среды пойдет дождь и за сутки в городе выпадет до 13–15 мм осадкой, или около 20% месячной нормы.

«Ближайшие дни станут по-осеннему холодными и ненастными», — заключил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

19 августа Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».