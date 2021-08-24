Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями

В Эстонии призвали не злить «русского медведя»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Однобокая политика Эстонии была раскритикована бывшим премьер-министром страны Тийтом Вяхи. Политик высказал свое мнение в ходе выступления на экономической конференции Центристской партии, сообщает 24 августа эстонская телерадиокомпания ERR.

Ужимки и прыжки: зачем Эстония высылает российского дипломата
Одновременно страна желает ратифицировать пограничный договор с РФ

Политик напомнил о создании в Эстонии ракетных, танковых и авиационных баз. По его словам, власти думают, что этим запугивают Россию.

«В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним», — подчеркнул политик.

2 августа стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в городе при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В центре общественных связей ФСБ России при этом уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021