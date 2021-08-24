В Эстонии призвали не злить «русского медведя»

Однобокая политика Эстонии была раскритикована бывшим премьер-министром страны Тийтом Вяхи. Политик высказал свое мнение в ходе выступления на экономической конференции Центристской партии, сообщает 24 августа эстонская телерадиокомпания ERR.

Политик напомнил о создании в Эстонии ракетных, танковых и авиационных баз. По его словам, власти думают, что этим запугивают Россию.

«В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним», — подчеркнул политик.

2 августа стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в городе при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В центре общественных связей ФСБ России при этом уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.