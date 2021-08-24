Движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург возобновлено

Движение по федеральной трассе Пермь–Екатеринбург, участок которой был перекрыт из-за природного пожара, возобновлено. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Федеральную трассу Пермь–Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара ранее в этот день. Речь идет об участке с 318-го по 326-й км. В этих местах огонь подошел вплотную к дороге, сообщал телеканал «360».

«Движение по автодороге Пермь–Екатеринбург, ранее ограниченное из-за природного пожара, возобновлено с 18:50 [16:50 мск], — цитирует сообщение Regnum.

По данным регионального МЧС, опубликованным на странице в соцсети «ВКонтакте», из коллективного сада «Флюс» эвакуированы 30 человек. Для размещения людей подготовлен пункт временного размещения на базе школы № 16 в селе Новоалексеевское.

В региональном департаменте информационной политики ранее в этот день также сообщили, что площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок трассы Пермь–Екатеринбург, составила 50 га.

18 августа главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко рассказала, что дымка от лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области, окутала Екатеринбург. Она отметила, что до конца недели дымка не рассеется, так как в городе установилась жаркая погода без ветра.