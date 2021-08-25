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Сегодня нередко возникают ситуации, когда размер пенсии оказывается для человека неприятной неожиданностью. Таких моментов теперь станет меньше — Минтруд объявил о планах информировать граждан об их накоплениях и о размере будущих выплат. Это важное решение в вопросе взаимодействия государства и гражданина.

На мой взгляд, очень правильно, что теперь и Минтруд обратился к теме будущих пенсий. Это еще одна попытка привлечь внимание граждан к тому, что именно они в первую очередь заинтересованы в этой информации. Россияне должны понимать, от чего зависит их пенсия, сколько они заработали денег на нее, в каких объемах они ее получат. И если это необходимо, они смогут заранее исправить ситуацию.

В свое время Пенсионный фонд ежегодно присылал весточки, которые в народе нарекли «письмами счастья». В них содержалась информация о пенсионных накоплениях. Однако потом их отменили. Возможно, из-за того, что Пенсионный фонд посчитал это дополнительной нагрузкой, а сведения о будущих выплатах оказались не слишком важными для потенциальных пенсионеров.

Сейчас на сайте Пенсионного фонда любой гражданин может узнать стоимость пенсионного балла, их количество, увидеть сколько денег на счету и рассчитать размер пенсии с учетом всех накоплений. Но сделать это не так просто. Обычному человеку нелегко разобраться в этом, он не понимает, откуда берутся цифры, у него всегда есть вопросы, например, по размерам индексаций. Минтруд предлагает еще и удобную форму информирования. Извещения ведомства, которые граждане смогут получить на сайте Госуслуг или обычной почтой, будут содержать понятную информацию. Из справки от Минтруда работник узнает о базовом размере пенсии и о страховой части. Он наглядно увидит, из каких сумм складываются будущие выплаты.

Получать сведения от Минтруда будут женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет. Выбор возраста верный. В молодости большинство людей не задумываются о пенсии, считают, что это время наступит не скоро. А вот рубеж 40-45 лет — как раз тот возраст, когда у человека еще много возможностей что-то изменить, при этом он осознает, что время выхода на заслуженный отдых не за горами.

Если человек, получив информацию о будущей пенсии, видит, что сумма слишком мала и не адекватна его заработку и стажу, это повод задать вопросы работодателю. Ситуаций, когда компании не делают надлежащих отчислений в Пенсионный фонд, сейчас уже мало, но все же такое происходит до сих пор.

Один человек, сопоставив свои траты и размер будущей пенсии, может принять решение сменить работу или совмещать несколько. Другой, убедившись, что у него достаточно много пенсионных баллов и он заработал на максимальную пенсию, может позволить себе отдохнуть, высвободить время на что-то другое, помимо работы.

Информирование будет происходить раз в три года. Это оптимальный промежуток времени. За год мало что меняется, а пять лет — слишком долго.

Удивительно, что в эпоху бурного развития информационных технологий очень многие граждане пренебрегают такими важными сведениями, как размер пенсии, которую они будут получать десятилетиями. Правительство справедливо решило приучить россиян заботиться о своем будущем и придумало хороший способ им в этом помочь.

Автор — доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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