Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко

Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с Марокко. Об этом сообщил во вторник, 24 августа, глава МИД Алжира Рамтан Ламамра на пресс-конференции.

Как уточняет газета Algérie Patriotique, министр обвинил Марокко во «враждебных действиях».

Подробности издание не проводит.

Между двумя странами осложнены отношения из-за Западной Сахары, спорной территории. До 1975 года ею владела Испания. В том же году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение, добавляет «Газета.ру».

После отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт Полисарио развернул вооруженную борьбу за независимость провинций.

Боевые действия там завершились в 1991 году после вступления в силу при посредничестве ООН соглашения о прекращении огня. Тем не менее конфликт продолжается до сих пор. Марокко считает эту территорию своими южными провинциями. Со своей стороны, Фронт Полисарио при поддержке Алжира добивается независимости западносахарских областей.

10 декабря 2020-го на тот момент действующий президент США Дональд Трамп рассказал, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. В документе власти США пообещали открыть консульство в Западной Сахаре, «чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе».