Эксперт перечислил плюсы новой системы информирования граждан о пенсиях

Новая система информирования о будущем размере страховой пенсии решает несколько задач. В первую очередь задавая гражданину ориентир уровня дохода после окончания трудовой деятельности. Об этом заявил 24 августа «Известиям» заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики Высшей школы экономики Евгений Якушев.

По его словам, новый порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений — это ценная информация, которая влияет на будущую трудовую стратегию: если гражданин сейчас получает зарплату «в конверте» и за него не платят страховые взносы, то он не сможет рассчитывать на страховую пенсию и получит только минимальный прожиточный минимум в форме социальной пенсии.

Также система информирования позволяет планировать пенсию для граждан с доходами выше средних. Кроме того, позволяет отслеживать правильность данных, отраженных в информационной системе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Информирование начинается за 20 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста, и это, как правило, пик трудовой активности. В это время сформированы основные компетенции и сформирована система ценностей, что позволяет принимать осознанные решения для продолжения трудовой карьеры с учетом планов получения пенсии в будущем. Кроме того, эта информация является триггером для принятия решения о долгосрочных сбережениях и позволяет за этот период времени сформировать достаточную сумму к моменту выхода на пенсию», — подчеркнул эксперт.

Понимание размера накопленных пенсионных прав и планируемого размера страховой пенсии добавит определенности и позволит индивидуально определить желательный уровень дохода на пенсии для всех и для каждого, добавил он.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Егорова добавила, что указ президента России Владимира Путина о единовременной выплате 10 тыс. рублей коснется более 45 млн пенсионеров, из которых около 43 млн стоят на учете в Пенсионном фонде РФ и чуть более 2 млн — в системе Министерств обороны и МВД, Федеральных служб безопасности, исполнения наказаний, Генеральной прокураторы, Верховного суда.

Расходы государства на выплаты составят порядка 450 млрд рублей, добавила она.

«Если говорить только о размере единовременной выплаты (не затрагивая стоимость жизни и инфляцию в регионах), то наиболее весомой она будет для пенсионеров, проживающих на территориях Северного Кавказа, регионов Поволжья — 66–83% от размера средней пенсии, которая составляет от 12–13 тыс. рублей (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) до 15 тыс. рублей», — подчеркнула она

В регионах Сибири и Дальнего Востока, северных регионах надбавка составит всего от 37 до 43%. В целом единовременная выплата не окажет существенного значения на средний размер пенсий за год, так как даст увеличение всего на 700–800 рублей за год, заключила специалист.

23 августа Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Сведения о сумме пенсионных выплат будут предоставляться застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно.

22 августа президент России Владимир Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру. Также российский лидер заявил о выплатах в 15 тыс. рублей военнослужащим.