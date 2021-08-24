Родным убитой собаками женщины присудили 1,4 млн в Коми

Суд Ухты частично удовлетворил иски родственников женщины, которую насмерть загрызли собаки в декабре 2020 года. Им заплатят 2,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Родственники погибшей требовали взыскать с городской администрации и управления ЖКХ компенсацию в размере 1,25 млн рублей в пользу каждого.

Суд установил, что власти не обеспечили своевременно меры по отлову безнадзорных животных. Принято решение частично удовлетворить требования истцов и взыскать в пользу каждой из сестер погибшей по 300 тыс. рублей. Сын погибшей получит 0,5 млн рублей. Кроме того, потерпевшим вернут расходы на погребение и юридические услуги.

ИА FlashNord уточняет, что за два месяца в Ухте отловили 40 бездомных собак. Работа активизировалась после нескольких нападений животных на людей. В городе ввели режим повышенной опасности.