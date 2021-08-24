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Ясли построят в одном из сел Кабардино-Балкарии за 22,3 млн рублей

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Из бюджета Кабардино-Балкарии и из федерального бюджета будет выделено 22,3 млн рублей на строительство яслей в детском саду в селе Новая Балкария Терского района Кабардино-Балкарии. Заказчиком выступает региональное управление капитального строительства.

Ясли должны оборудовать до 1 декабря 2021 года. Подрядчику необходимо будет произвести наружную и внутреннюю отделку, провести электропроводку, водоснабжение, вентиляцию, канализацию и отопление, установить пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, купить в помещения мебель и инвентарь, сообщает NewsTracker.ru.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту неосвоения местными властями 88% средств на покупку жилья для жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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