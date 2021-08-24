Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». Документ опубликован 24 августа на официальном портале правовой информации.

Знак учрежден в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны, отмечается в документе. Также утверждаются положения о почетном знаке, его рисунок, описание и образец бланка наградной грамоты.

Повторное награждение знаком не допускается.

9 августа Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». 17 мая российский лидер подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив.