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Новые дома для переселенцев из аварийного жилья построят в Облучье

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В ЕАО планируется до 2025 года завершить расселение людей из ветхого и аварийного жилья в Облученском городском поселении. Общая сумма средств, необходимых на реализацию проекта, превышает 2,5 млрд рублей.

С 2021 по 2023 год будет модернизирована система теплоснабжения, сообщили ИА EAOMedia в правительстве региона. Затем начнется строительство новых домов. Проектом предполагается ввести в строй более 19,5 тыс. кв. м жилья.

В Приморском крае к декабрю 2022 года планируют ликвидировать свыше 104 тыс. кв. м аварийного жилья. Для переселенцев построят 13 многоквартирных домов.

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