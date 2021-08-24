Программу «Единой России» на выборах в ГД приняли на съезде партии

Участники XX съезда партии «Единая Россия» приняли программу во вторник, 24 августа. Именно с этой программой политсила пойдет на предстоящие в сентябре выборы.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР. Поэтому, по словам главы государства, ее можно назвать народной.

Он также указал на то, что ЕР необходимо предпринять все усилия для реализации постулатов предвыборной программы. Российский лидер в ходе заседания также предложил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями и поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, а также запустить новую программу в этой области. Также глава государства указал на важность поддержки пенсионеров и многодетных семей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на съезде предложил ежегодно до следующих выборов проводить конференции, где будут обсуждаться результаты реализации программы ЕР. Глава военного ведомства выразил надежду, что у политсилы будет возможность реализовать «эту большую, замечательную программу по строительству и созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов». Шойгу предложил принять программу и приступить к ее реализации, причем не только до выборов, но и после них.

«Потому что я надеюсь, что у нас тогда будут все возможности, чтобы ее реализовать», — добавил министр.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.