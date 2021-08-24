ЦБ предложил разрешить проводить платежи небанковским организациям

Банк России предложил ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), в рамках которого некредитные финансовые организации (НФО) и нефинансовые организации смогут оказывать платежные услуги. Об этом говорится в опубликованном для общественных консультаций докладе регулятора «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке» во вторник, 24 августа.

К некредитным финансовым организациям относятся в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных и паевых инвестфондов, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и ломбарды. Все находятся под надзором Банка России.

В докладе отмечается, что НФО и нефинансовые организации, участвующие в консультациях при подготовке доклада, заинтересованы в оказании платежных услуг для «повышения удобства и качества обслуживания клиентов, снижения своих издержек при переводах денежных средств».

В докладе ЦБ предлагает ввести институт НППУ с двумя типами платежных услуг: инициировать переводы с банковских счетов клиентов, а также самим осуществлять переводы, принимать безналичные средства, открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Чтобы оказывать платежные услуги, НФО и нефинансовые организации должны будут получить статус небанковского поставщика платежных услуг. Для этого они должны быть включены в реестр Центробанка и соответствовать требованиям к минимальной стоимости чистых активов и к противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризм (ПОД/ФТ). Затем они получат право стать участниками платежных систем, в том числе Системы быстрых платежей (СБП) регулятора.

В отношении НППУ законодательно установят требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности.

Надзор и наблюдение за деятельностью НППУ будет осуществлять ЦБ.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение полномочий Центробанка. Согласно документу, регулятор может ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт.

Также ЦБ может устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. При этом совет директоров лишили права утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам. Базовый уровень доходности с весны 2020 года регулируется законом о страховании вкладов.