Минюст разъяснил основания включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

В российском Минюсте объяснили, почему телеканал «Дождь» бы включен в реестр СМИ-иноагентов. Так, согласно сообщению, появившемуся на официальном сайте ведомства во вторник, 24 августа, телеканал от Европейской комиссии получил более €130 тыс. за освещение отношений между Москвой и Брюсселем.

Информацию об этом в ведомство предоставил Роскомнадзор. Кроме того, телеканал получал опосредованное финансирование через российские фонды, уточнили в Росфинмониторинге.

Телеканал «Дождь» и сетевое издание tvrain.ru, как добавили в Минюсте, также систематически распространяют и цитируют материалы иноСМИ, выполняющих функции иностранного агента, получая финансирование извне, пишет «Газета.ру».

В ведомстве подчеркнули, что, принимая решение о включении телеканала в вышеуказанный реестр, Минюст действовал в рамках закона и в пределах своей компетенции.

Ведомство сообщило о том, что телеканал был признан СМИ-иноагентом, 20 августа. Также в список добавили юридическое лицо Istories fonds, которое было зарегистрировано в Латвии, а также семь журналистов.

18 августа Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Как отметили в министерстве, финансировала «Голос» гражданка Армении.