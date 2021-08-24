Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель

Цена нефти марки Brent в ходе торгов во вторник, 24 августа, превысила отметку $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,64%, составив $67,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 2,89% — до $70,74 за баррель, передает RT.

Накануне данные торгов ICE свидетельствовали о том, что мировые цены на нефть ускорили рост до 5%.

Так, цена на ноябрьские контракты нефти Brent в 17:21 мск росла на 4,83% и составляла $67,89 за баррель. Октябрьские фьючерсы дорожали на 4,71% — до $68,21.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднимались в цене на 5% — до $65,22.19 августа цена нефти Brent падала до $66,21 за баррель впервые с 24 мая. К вечеру пятницы цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку падала на 2,23% — до $64,97 за баррель.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Страны — участницы переговоров договорились о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате объединение поддержало установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с — до 11,5 млн б/с.