В метро Токио неизвестный распылил кислоту
Серную кислоту распылили на одной из станций метро японской столицы, в результате чего один пассажир серьезно пострадал. Об этом 24 августа сообщил телеканал NHK.
Неизвестный брызнул жидкостью в лицо другому пассажиру на станции «Широкане-Таканава», после чего сбежал. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами. Еще одна женщина поскользнулась на разлитой кислоте, упала и получила травму.
Токийские полицейские ищут скрывшегося злоумышленника.
В сентябре 2017 года неизвестные распылили токсичное вещество в торговом центре Лондона. Тогда шесть человек пострадали и были госпитализированы.