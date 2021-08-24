В метро Токио неизвестный распылил кислоту

Серную кислоту распылили на одной из станций метро японской столицы, в результате чего один пассажир серьезно пострадал. Об этом 24 августа сообщил телеканал NHK.

Неизвестный брызнул жидкостью в лицо другому пассажиру на станции «Широкане-Таканава», после чего сбежал. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами. Еще одна женщина поскользнулась на разлитой кислоте, упала и получила травму.

Токийские полицейские ищут скрывшегося злоумышленника.

В сентябре 2017 года неизвестные распылили токсичное вещество в торговом центре Лондона. Тогда шесть человек пострадали и были госпитализированы.