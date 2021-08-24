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СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане

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Совет ООН по правам человека во вторник, 24 августа, принял резолюцию, предусматривающую создание в Афганистане механизма мониторинга соблюдения прав человека.

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Документ был представлен Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества и принят без голосования на специальной сессии СПЧ ООН, в ходе которой обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Также в резолюции указывается, что СПЧ ООН высказался за транспарентное и быстрое расследование нарушений прав и свобод в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал талибов и другие стороны в Афганистане соблюдать международное гуманитарное право, а также права и свободы населения. По его словам, в результате конфликта сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома. Также из мест, наиболее пострадавших в ходе боевых действий, поступают сообщения о серьезных нарушениях прав человека.

19 августа эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович в беседе с «Известиями» высказал мнение, что обещания лидеров радикального движения «Талибан» сохранить права женщин в Афганистане не означают, что боевики полностью отказались от прошлых порочных практик, к их словам нужно относиться с осторожностью.

В свою очередь представитель «Талибана» Мохаммад Якуб объявил о том, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям. Помимо этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного члена «Талиана» сообщило, что некоторым представителям предыдущих администраций Афганистана будут предложены должности в новом правительстве. Собеседник издания также добавил, что и женщинам предложат принять участие в работе новой администрации страны.

При этом временный поверенный в делах Афганистана в Казахстане Азиз Омар 20 августа предположил, что ситуация с правами человека в стране ухудшится, если боевики «Талибана» останутся у власти.

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