По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в Огайо

По меньшей мере один человек погиб, еще один был госпитализирован в госпиталь «Сент-Элизабет» в результате стрельбы в американском городе Янгстауне, штат Огайо. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, WKBN.com.

Звонок в отделение полиции о стрельбе в квартале Солт-Спрингс-роуд поступил в 10:00 по местному времени (17:00 мск). В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Полиция Янгстауна подтвердила смерть одного человека в результате стрельбы. По информации чиновников, его гибель расследуется как убийство.

Издание уточняет, что офицеры упаковали некоторые улики перед домом, где произошла стрельба. Солт-Спрингс-роуд перекрыта лентой с места преступления.

Накануне департамент полиции в Нью-Йорке сообщил, что случайный прохожий был ранен в результате стрельбы, которая произошла в районе пересечения 7-й авеню и 31-й улицы у Пенн-стейшен. По данным департамента, двое незнакомых между собой мужчин поссорились на железнодорожной станции, когда один из них попросил другого поделиться с ним едой, а когда тот отказался, достал пистолет и начал стрелять.