Около полусотни дворовых территорий ремонтируют во Владивостоке

Во Владивостоке ремонтируют 47 придомовых территорий по программе «1000 дворов». В работы входят установка детских и спортивных площадок, асфальтирование дорог и монтаж освещения.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии, еще в 100 дворах установят новое освещение. В 2022 году в программу планируют включить 80 адресов.

Напомним, во Владивостоке в этом году завершится ремонт территории Покровского парка. Также власти планируют выполнение первого этапа благоустройства Парка минного городка.