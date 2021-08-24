В Москве детские сады начнут принимать детей с 2,2 года

Детей с 2,2 года начнут принимать в детские сады Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник, 24 августа, в ходе открытого педагогического совета.

Он подчеркнул, что в городе развивается материальная база, ежегодно строятся порядка 40–50 образовательных зданий, детских садов и школ.

«Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет двух месяцев», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, пока это нововведение вводится в 110 районах столицы, а постепенно такой стандарт приема детей в детские сады начнет действовать во всем городе, сообщает телеканал «360».

Возраст приема детей в дошкольные учреждения снижается с трех лет поэтапно. Так, большинство районов Москвы с 1 июля 2019 года предоставили родителям возможность отправлять детей в детские сады с двух лет четырех месяцев.

25 июня сообщалось, что власти Москвы отменили плату за строительство образовательных учреждений, возведенных на территории выкупленной у города земли по ставке 20% от кадастровой стоимости.

Предполагается, что нововведения помогут стимулировать бизнес, уменьшив расходы инвесторов, и создавать новые детские сады, школы, колледжи и вузы. Реализация такого проекта будет способствовать развитию социальной инфраструктуры города, повышению качества жизни и комфорта жителей столицы.

Эти же цели преследует программа «Мой район», в рамках которой до конца года будут благоустроены дворы и общественные территории в 125 районах Москвы и 21 поселении ТиНАО. Реализация программы началась в 2018 году по инициативе Собянина.