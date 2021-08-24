Портал «Кино-Театр.Ру» запустил творческую лабораторию

Ведущий российский портал о кино и театре «Кино-Театр.Ру» запустил творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021, целью которой является поиск молодых сценаристов и киножурналистов для создания вокруг проекта профессионального комьюнити. Событие приурочено к 15-летию портала.

На данный момент в лаборатории доступны два направления — «Киножурналистика и новые медиа» и «Сценарий сериала». Подать заявку на участие в творческой лаборатории могут граждане России старше 14 лет до 10 и 19 сентября соответственно. Финалистов определят 15 октября.

Для того чтобы присоединиться к курсу «Сценарий сериала», нужно отправить синопсис своего сериала объемом до 10 тыс. знаков. Ученики смогут посещать вебинары с представителями профессии. В их числе режиссер, сценарист и актер Сергей Швыдкой, сценарист, редактор и продюсер Ольга Бердникова, главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов и сооснователь высшей школы кино «Арка», замдиректора Института киноиндустрии НИУ ВШЭ, продюсер, автор книг по кинопроизводству Дмитрий Котов.

Финалисты получат продюсерскую разработку проекта, а главным призом станет съемка пилотной серии победителя.

Желающим пройти курс «Киножурналистика и новые медиа» нужно прислать свои публикации, среди которых могут быть интервью, репортажи и новости. Куратором данного направления выступит киножурналист, руководитель службы новостей «Кино-Театр.Ру», а также отборщик конкурсной программы международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева. Лекции будут вести опытные киножурналисты, создатели Telegram-каналов, редакторы информационных агентств, ТВ и отраслевых медиа, пиарщики крупных отечественных киностудий: Наталья Баринова (ТАСС), Мария Яхьяева («Москва 24» и Telegram-канал «Кино-Театр.Ру»), Евгений Ткачев («Афиша» и Telegram-канал «Парни из Читальни»), Ирина Данилова (PR «Марс Медиа»).

Обучающий курс по киножурналистике смогут пройти 10 финалистов конкурса, а трое победителей получат оплачиваемую стажировку на «Кино-Театр.Ру».

Комментируя запуск KINO-TEATR.LAB 2021, главный редактор портала Жан Просянов заявил о планах продолжить развитие сайта в качестве крупного медиа с сильной творческой командой, способной создавать актуальный, качественный и инновационный контент.

«Наша творческая лаборатория — часть этого амбициозного плана. Приглашаем всех, кто давно хотел стать сценаристом и у кого есть много интересных идей, а также тех, кто мечтает интересно и по-новому писать о кино и киноиндустрии», — заявил он.