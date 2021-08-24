Путин заявил о необходимости изменить закон для запрета списания соцвыплат за долги

Президент РФ Владимир Путин поручил сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Об этом он заявил на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

«Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано», — сказал глава государства, отметив, что это нужно сделать сразу после формирования Госдумы.

Путин рассказал о поступающих от граждан сообщениях по поводу списания банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Он подчеркнул, что это абсолютно недопустимо, так как деньги предназначаются детям, семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», — указал глава государства.

Он попросил руководителей банковских организаций безусловно исполнить требование указов президента, которые «заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве».

Кроме того, Путин считает, что нужно оперативно принимать важные решения для поддержки граждан, семей, семей с детьми, поддержки экономики. Президент подчеркнул, что россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности.

Путин уже и ранее заявлял о необходимости сделать так, чтобы социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов, вернули. Так, 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент отмечал, что Госдуме нового созыва нужно обдумать принятие соответствующего нормативного акта. Он также сообщил, что обговорит этот вопрос с правительством.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.