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Путин заявил о необходимости изменить закон для запрета списания соцвыплат за долги

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Президент РФ Владимир Путин поручил сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Об этом он заявил на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

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«Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано», — сказал глава государства, отметив, что это нужно сделать сразу после формирования Госдумы.

Путин рассказал о поступающих от граждан сообщениях по поводу списания банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Он подчеркнул, что это абсолютно недопустимо, так как деньги предназначаются детям, семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», — указал глава государства.

Он попросил руководителей банковских организаций безусловно исполнить требование указов президента, которые «заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве».

Кроме того, Путин считает, что нужно оперативно принимать важные решения для поддержки граждан, семей, семей с детьми, поддержки экономики. Президент подчеркнул, что россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности.

Путин уже и ранее заявлял о необходимости сделать так, чтобы социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов, вернули. Так, 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент отмечал, что Госдуме нового созыва нужно обдумать принятие соответствующего нормативного акта. Он также сообщил, что обговорит этот вопрос с правительством.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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