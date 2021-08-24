Прямой эфир
Мир
Пентагон подтвердил намерение завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа
Общество
Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров
Общество
В Москве детские сады начнут принимать детей с 2,2 года
Армия
Строительство атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено
Мир
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

Агитатор потребовал от партии КПРФ компенсацию в размере 237 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-сотрудник КПРФ требует от партии через суд компенсацию в размере 237 тыс. рублей за задержку с выдачей трудовой книжки. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе Мосгорсуда.

«Истец просит выдать трудовую книжку, взыскать денежную компенсацию за задержку в выдаче трудовой книжки и компенсацию морального вреда. Назначена подготовка к судебному заседанию», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале суда.

Открытый перелом: что происходит в КПРФ
Верхушку партии все чаще обвиняют в предательстве левых идеалов

Мужчина, обратившийся к партии с иском, ранее работал заведующим сектором отдела агитационной работы КПРФ. Он просит 137 тыс. рублей компенсации за задержку в выдаче трудовой, а также 100 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда, уточняет РЕН ТВ.

Данный иск рассмотрит Гагаринский суд Москвы. На 30 августа назначена беседа сторон по данному делу.

Ранее в этот день глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что Алтайский краевой суд снял с выборов кандидата в региональный парламент от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева. Уточняется, что кандидат был отстранен из-за того, что скрыл информацию о судимости.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021