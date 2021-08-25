«Талибан» (запрещён в России) начал пробовать на прочность оборону единственной неподконтрольной ему территории Афганистана. Спешно возрождённому в Панджшерском ущелье Северному альянсу уже пришлось отбивать первые попытки группировки продвинутся в их горную долину. В понедельник, 23 августа истёк установленный срок ультиматума о сдаче, поставленного гарнизону последнего островка старого правительства страны.

Несмотря на заявления талибов о том, что они стремятся решить вопрос Панджшера мирным путём, первую разведку боем они уже провели. 24 августа попытки Талибана войти в высокогорное ущелье были без труда отражены его защитниками. Но террористическая группировка лишь начинает стягивать туда свои отряды.

Из-за сложнейших горных условий Панджшер десятилетиями был трудным полем боя для любых врагов. В нём даже небольшие гарнизоны могут сдерживать численно превосходящего противника. А уж полностью зачистить его от местных партизан всегда становилось почти невозможной задачей. И тем не менее сегодня, несмотря на славное прошлое, возможности сопротивления не выглядят впечатляющими, хотя во главе его поставили сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

В Афганскую войну Масуд несколько лет воевал, а затем партизанил против правительственных и советских войск. Затем он надолго стал лидером сопротивления «Талибану», возглавив так называемый Северный альянс.

Антиталибское объединение в 90-е годы на пике могущества контролировало почти треть из 34 провинций страны. На его территории проживали более 5 млн человек, в основном этнические таджики. Панджшерское ущелье тогда было лишь одним из очагов сопротивления. Общая численность Северного альянса оценивалась в 60 тыс. человек, она имела артиллерию и танки, а главное — свободные наземные пути сообщения с зарубежными странами.

Разумеется, успехи в военном строительстве были достигнуты не собственными силами. Тогда Северному альянсу активно помогали иностранные покровители. Вряд ли стоит напоминать, кто стоял за сопротивлением моджахедов советским войскам. А против талибов в конце 90-х воевать ему помогали сразу Индия, Иран, Россия и даже постсоветские государства Центральной Азии. Они расценивали территорию, подконтрольную альянсу как необходимый буфер от соседства с радикальными исламистами.

Сейчас ситуация радикально отличается. Защитники Панджшера оказались в одиночестве и буквально — в кольце врагов. Со всех сторон их ущелье окружено территориями, которые признали власть талибов. Немногочисленные остатки правительственной армии и спецназа, отошедшие туда, а также несколько перелетевших вертолётов не делают погоды.

Сами по себе 150-200 тыс. местных жителей не могут собрать достаточно ресурсов, чтобы противостоять сильному противнику, численность отрядов которого оценивается по крайней мере в 70 тыс. человек. Против захвативших современное оружие и бронетехнику вышло легко вооружённое ополчение. Характерная черта — в его руках было замечено немало винтовок Мосина, оружия Первой и Второй мировых войн.

Иностранные государства пока не выстроились в очередь, чтобы помочь возрождённому Северному альянсу. Да и без наземной связи с ущельем в самом лучшем случае снабжать его можно будет только вертолётами. Там нет взлётно-посадочных площадок, способных принимать военно-транспортную авиацию с грузами продовольствия, вооружений и боеприпасов.

Конечно, проблемы талибам создать можно. В их распоряжении нет тех средств, что имели СССР, США и страны НАТО. Группировка захватила весь Афганистан почти без использования артиллерии и миномётов. Вряд ли ей удастся использовать захваченные вертолёты для высадки тактических воздушных десантов в тылу у обороняющихся. Не приходится говорить о чём-то ещё более технологичном: ударных беспилотниках и высокоточном оружии.

Тем не менее, «Талибан» теперь вооружён радикально лучше обороняющихся. Имеет он и подавляющее преимущество в живой силе. К тому же его отряды опьянены лёгкой победой, а сторонники правительства, наоборот, деморализованы. Первый Северный альянс в своё время был разбит именно по этой причине не слишком-то многочисленными отрядами талибов.

За рубежами Афганистана похоже уже смирились с реалиями новой власти в стране. Большинство государств, включая западные, ищут не пути свержения «Талибана», а способы наладить взаимодействие с ним. Даже потратившие 20 лет на войну США были вынуждены напрямую договариваться с бывшим злейшим врагом по безопасности вокруг аэропорта Кабула.

Без крупномасштабной и систематической поддержки извне оборона Панджшера заранее обречена, а затем будет проиграна и партизанская война. Это понимают и нынешние лидеры сопротивления. Именно поэтому они не претендуют на полноценное сопротивление «Талибану», а ведут переговоры об участии в послевоенном правительстве страны и льготных условиях для своей провинции.

В реальности начавшееся вооружённое сопротивление для них — лишь способ выторговать более-менее приемлемые для себя и провинции условия сосуществования с новыми властями, а не попытка сохранить независимость Панджшера. И винить их в этом сложно. Без готовности защитить свою позицию с оружием в руках «Талибан» вообще не стал бы с ними считаться.