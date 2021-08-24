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В Анапе продлили запрет на купание в море

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Власти Анапы продлили ранее введенный Роспотребнадзором запрет на купание в море вблизи впадения рек. Об этом сообщает городская администрация на своей официальной странице в Instagram 24 августа.

20 августа Роспотребнадзор запретил жителям и гостям Анапы купание в районе впадения рек в Черное море на расстоянии 100 м по обеим сторонам из-за подтопления рекреационных территорий. Тогда специалисты ведомства собрали пробы морской воды и почвы в 12 контрольных точках анапского побережья и в рекреационных зонах. Исследования показали, что микробиологические показатели в отобранных образцах не соответствуют нормам.

«Поэтому купание на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение» и рядом с детским оздоровительным лагерем «ОКА» запрещено. Также запрет на купание распространяется на территории, где реки Сукко и Анапка впадают в море», — сказано в сообщении.

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Как уточнили в муниципалитете, ограничение введено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Там также сообщили, что в настоящее время на пляжах курорта в местах впадения в море рек Анапка, Сукко и Можепсин проводятся очистка, дезинфекция и восстановительные работы.

Этим летом юг России столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями, — под воду ушли целые улицы в городах и селах. 19 августа жители Анапы и Геленджика засняли смерч над Черным морем.

Кроме того, в ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

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