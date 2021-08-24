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Строительство атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено

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Строительство многоцелевых атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено. Об этом сообщил журналистам во вторник, 24 августа, вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах второго этапа предвыборного съезда «Единой России».

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Отвечая на соответствующий вопрос, Борисов сказал: «конечно, будут, а как же нам без них».

Ранее в этот день в пресс-службе ТОФ сообщили о возвращении атомной подводной лодки (АПЛ) «Кузбасс» Тихоокеанского флота в пункт базирования в город Вилючинск Камчатского края после длительного выполнения боевых задач в море. Командир АПЛ доложил, что личный состав поставленную задачу выполнил, здоров и готов к выполнению новых приказов.

23 августа президент РФ Владимир Путин рассказал, что на российских верфях были заложены четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Кроме того, в стране начато строительство двух военных кораблей, добавил глава государства. Он также отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%.

В марте американский журнал The National Interest назвал пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. В частности, речь шла и о АПЛ «Казань» серии «Ясень-М». Автор отметил, что субмарина отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами «Калибр-М» с дальностью полета до 4,5 тыс. км.

Субмарины проекта «Ясень» — это многоцелевые подводные лодки. Они оснащены не только торпедами, но и современными крылатыми ракетами. Это впервые дало возможность отечественным АПЛ высокоточно атаковать не только морские, но и наземные цели. Для атаки кораблей применяются сверхзвуковые «Ониксы». В модернизированном варианте дальность их полета достигает 800 км. Для ударов по сухопутным объектам предназначены «Калибры» с дальностью более 1,5 тыс. км.

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