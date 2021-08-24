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Талибы опровергли данные о встрече главы своего политбюро с главой ЦРУ

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Информация о встрече главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с лидером политического крыла радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Абдулом Гани Барадаром в Кабуле не соответствует действительности. Об этом во вторник, 24 августа, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

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О предполагаемой встрече лидера политкрыла движения с главой американской разведки сообщил источник ранее в этот же день.

«У меня нет информации о том, что такая встреча имела место», — сказал Муджахид во время пресс-конференции, которую транслировал афганский канал 1 TV.

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством «Талибана». Также Салливан отметил, что до 31 августа США вывезут из страны всех желающих покинуть Афганистан американцев, и что Вашингтон уже перевыполняет план по темпам вывоза граждан из страны. По его данным, самолетами США и их союзников из Афганистана эвакуировали примерно уже 37 тыс. человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту возникли суматоха, давка, раздается стрельба. Ситуация осложняется еще и тем, что Вашингтон заявил об изменении политики допуска в аэропорт Кабула, куда будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Талибы же помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

По данным на 24 августа, рядом с аэропортом Кабула погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Между тем официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

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