Военные тушат пожар площадью 50 га на Сахалине

Пожар на землях Смирныховского лесничества в Сахалинской области возник 21 августа. Первыми в борьбу с огнем вступили военные формирования.

Вертолет Ка-32 с водосливным устройством Сахалинской авиабазы произвел 20 сливов воды общим объемом 90 т. Кроме того, военный вертолет Ми-26 с водосливным устройством произвел 6 сливов общим объемом 84 т 23 августа, сообщает ИА SakhalinMedia. Тушение осложняют рельеф местности и тип растительности (заросли кедрового стланика). Пожар низовой, его площадь составляет 50 га и распространяется по нескольким направлениям.

Ранее в Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. 20 августа более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района республики из-за угрозы распространения огня. Днем ранее вспыхнул лесной пожар на территории Куярского лесничества в Медведевском районе. Затем огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор, местные жители и гости санатория «Сосновый Бор» были эвакуированы. Позже возгорание локализовали.