Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»

Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» (3М22) с ВПК «НПО машиностроения». Документ вручили генеральному директору объединения Александру Леонову.

Всего, как сообщил во вторник, 24 августа, замглавы ведомства Алексей Криворучко, Минобороны во время форума заключило 41 контракт, предполагающий поставку свыше более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники. Общая стоимость контрактов составляет 500 млрд рублей.

Также в этот день в ведомстве сообщили о подписании на «Армии-2021» контракта с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Кроме того, сообщалось о подписании договора с НПП «Стрела» на поставку беспилотников вертолетного типа «Термит» и «Платформа».

23 августа в Минобороны сообщили «Известиям» о проведении испытаний новой автоматизированной системы управления (АСУ) авиацией и кораблями. Уточнялось, что получать информацию система будет от радаров и спутников. При этом АСУ сама определяет наиболее важные цели и решает, как их уничтожить.

Новинка, согласно мнению специалистов, в первую очередь предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Но также она может работать и с ракетами прошлого поколения — «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» открылся в этот же день в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Мероприятие продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, оборонное ведомство страны в рамках форума покажет более 300 серийных образцов техники.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная ее скорость составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).