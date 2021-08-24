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Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»

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Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» (3М22) с ВПК «НПО машиностроения». Документ вручили генеральному директору объединения Александру Леонову.

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Всего, как сообщил во вторник, 24 августа, замглавы ведомства Алексей Криворучко, Минобороны во время форума заключило 41 контракт, предполагающий поставку свыше более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники. Общая стоимость контрактов составляет 500 млрд рублей.

Также в этот день в ведомстве сообщили о подписании на «Армии-2021» контракта с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Кроме того, сообщалось о подписании договора с НПП «Стрела» на поставку беспилотников вертолетного типа «Термит» и «Платформа».

23 августа в Минобороны сообщили «Известиям» о проведении испытаний новой автоматизированной системы управления (АСУ) авиацией и кораблями. Уточнялось, что получать информацию система будет от радаров и спутников. При этом АСУ сама определяет наиболее важные цели и решает, как их уничтожить.

Новинка, согласно мнению специалистов, в первую очередь предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Но также она может работать и с ракетами прошлого поколения — «Яхонт», «Вулкан» и «Калибр».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» открылся в этот же день в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Мероприятие продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, оборонное ведомство страны в рамках форума покажет более 300 серийных образцов техники.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная ее скорость составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).

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