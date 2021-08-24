Минюст объяснил включение телеканала «Дождь» в реестр иноагентов

Телеканал «Дождь», включенный в реестр иногагентов, получил €130 тыс. от Евросоюза, а также опосредовано финансировался из-за рубежа, что стало основанием для включения его в данный реестр. Об этом во вторник, 24 августа, говорится в сообщении российского Минюста.

Отмечается, что решение о включении телеканала в реестр иносми было принято ведомством на основании документов, поступивших от органов государственной власти. Так, сведения о финансировании телеканала из ЕС в Минюст направил Роскомнадзора.

Согласно полученной информации, «Дождь» каждый квартал представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

«Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более €130 тыс.», — говорится в комментарии, появившемся на сайте ведомства.

О том, что телеканал «Дождь» признан СМИ-иноагентом, стало известно 20 августа. Кроме того, в реестр также вошли юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии, и семь журналистов.

9 августа глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова напомнила, что средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, имеют те же права для аккредитации для освещения выборов в Госдуму, что и остальные СМИ.

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