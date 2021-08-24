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Минпромторг и Минтранс обсуждают меры по снижению цен на перевозку продуктов

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Обсуждение вариантов решения проблемы подорожания перевозки овощей и поиск вариантов поддержки отрасли проходит на площадке Минтранса России. Минпромторг со своей стороны наряду с коллегами из Минсельхоза участвует в этой работе. Об этом заявили «Известиям» статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов и пресс-служба Минтранса во вторник, 24 августа.

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Таким образом в ведомствах прокомментировали поручение вице-премьера Виктории Абрамченко указанным министерствам о проработке мер по снижению цен на перевозку продуктов. Проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги вице-премьер поручила в связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок на 20–50%. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже работает над формированием мониторинга структуры ценообразования социально значимых товаров.

«В целом руководством страны поставлена задача не допустить галопирующего роста цен на продукты питания. А цены на овощи из «борщевого набора» должны быть существенно снижены», — отметил Евтухов.

Замглавы Минпромторга со ссылкой на информацию торговых сетей и сельхозпроизводителей рассказал, что стоимость перевозок овощей с юга в центр России сегодня составляет порядка 3–5 рублей за килограмм. Средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в рознице равняется сейчас 16,5%.

По его словам, торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, а некоторые устанавливают «нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи».

«По информации, полученной от представителей отраслевых ассоциаций производителей и торговых сетей, за год особенно выросли в цене автомобильные перевозки, а на них приходится основной объем перевозок продуктов питания», — добавил замглавы ведомства.

Он подчеркнул, что сейчас идет сезонное снижение стоимости овощей, и чтобы оно было более ощутимым, нужно снизить логистические затраты, решить проблему нехватки транспорта и роста цен на перевозки, что влияет на конечную цену.

Евтухов считает, что в решении этой задачи должны быть задействованы все отрасли, имеющие отношение к пути продуктов питания от «поля-огорода до прилавка и покупателя».

В пресс-службе Минтранса добавили, что совместно с Минпромторгом провели ряд совещаний по вопросу ценообразования на рынке автоперевозок, в которых участвовали ассоциации и союзы в сфере автомобильного транспорта, сельского хозяйства и торговли, а также автоперевозчики.

«Какого-либо резкого и сильного роста цен на перевозки на сегодняшний день не наблюдается. Анализ предложений перевозчиков, размещаемых на электронных онлайн-площадках, свидетельствует о наличии конкурентных предложений по стоимости услуг практически по всем направлениям перевозок», — указали в транспортном ведомстве.

Там добавили, что принятие «последовательных мер по «обелению» рынка грузовых автоперевозок объективно приводит к формированию новых стоимостных параметров на этом товарном рынке».

Минтранс совместно с Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и союзами готовят предложения по созданию дополнительных условий для поддержки сектора грузовых автомобильных перевозок, которые в том числе уточнят отдельные регуляторные решения, влияющие на условия деятельности перевозчиков.

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