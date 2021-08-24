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Губерниев заявил о запрете украинцам стоять на открытии Паралимпиады с россиянами

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Украинская делегация покинула церемонию открытия летних Паралимпийских игр в Токио, чтобы не стоять рядом со спортсменами из России. Об этом 24 августа сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По его словам, россияне расположились рядом с командой из Украины, команда из России поприветствовала украинцев, «а вот дальше началось!»

«Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», — сказал ведущий в эфире «Матч-ТВ».

Как добавил Губерниев, ему жаль украинских спортсменов, ушедших с церемонии, однако были и те, кто остался.

Со своей стороны, глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил Губерниеву, что не все украинские атлеты покинули стадион. Некоторые остались на трибуне вместе с россиянами.

Как пишет «Газета.ру», всего в церемонии приняли участие 183 сборные. Россияне прошли 30-ми. Знаменосцами команды Паралимпийского комитета России стали десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Россияне выступят в 19 видах спорта из 22.

Летние Паралимпийские игры — 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российская команда выступит под названием RPC (Паралимпийский комитет России).

11 августа Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что у всех российских спортсменов, заявленных ПКР, есть право на участие в мероприятиях.

До этого в Токио проходила Олимпиада-2020, соревнования завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций CAS в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

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