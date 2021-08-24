Рязанская область выделит 3 млн рублей на археологические раскопки

Рязанская область будет выделять гранты на археологические раскопки по 2–3 млн рублей каждый год. Деньги начнут поступать с 2022 года. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

Средства в виде грантов будут получать профессиональные организации на работы, которые одобрены Институтом археологии РАН, пишет 62INFO.ru.

В августе в Рязани впервые обнаружили берестяную грамоту. Глава региона после этого обсудил с учеными развитие археологии. Специалисты представили ему серебряный клад Старой Рязани.

В Рязанской области может быть создано археологическое хранилище с мастерскими и возможностью научной обработки. Также рассматривается проект строительства эколого-туристского кластера «Паустовский».