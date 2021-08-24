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Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Текст документа опубликован во вторник, 24 августа, на сайте Кремля.

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Указ вступил в силу в день подписания, выплаты произведут в сентябре текущего года. Средства проведут через органы, проводящие пенсионное обеспечение, без подачи гражданами заявления.

«Единовременная денежная выплата и оплата услуг по доставке единовременной денежной выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — уточняется в указе.

Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

С предложением о выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал, что инициатива российского лидера позволит решить проблему с инфляцией, которая затронула доходы пенсионеров.

Также Путин предложил единовременно выплатить российским военнослужащим по 15 тыс. рублей. По его словам, военные в России — это «особый отряд» — люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей.

Как уточняет «Газета.ру», в Совете Федерации оценили расходы на предложенные президентом выплаты пенсионерам в 500 млрд рублей.

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