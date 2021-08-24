Прямой эфир
Мир
Лидеры G7 обсудят возможность официального признания «Талибана»
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным
Общество
В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами
Мир
В Турции исключили предоставление страной убежища афганцам
Авто
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей
Мир
В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев
Авто
Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Человек погиб при падении строительной люльки на севере Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительная люлька с находящимися в ней рабочими упала с высоты 17-го этажа дома, расположенного улице 800-летия Москвы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек упал на козырек дома и погиб.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливается все обстоятельства случившегося.

В конце июля на стройке в Москве перевернулся экскаватор, в результате чего погиб один рабочий. ЧП произошло напротив строительного объекта в проезде Стройкомбината. Погибший рабочий управлял экскаватором, который затем внезапно перевернулся. Причину случившегося устанавливаются.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021