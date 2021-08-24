Человек погиб при падении строительной люльки на севере Москве

Строительная люлька с находящимися в ней рабочими упала с высоты 17-го этажа дома, расположенного улице 800-летия Москвы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек упал на козырек дома и погиб.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливается все обстоятельства случившегося.

В конце июля на стройке в Москве перевернулся экскаватор, в результате чего погиб один рабочий. ЧП произошло напротив строительного объекта в проезде Стройкомбината. Погибший рабочий управлял экскаватором, который затем внезапно перевернулся. Причину случившегося устанавливаются.