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В Белоруссии выявили 860 случаев коронавируса за сутки

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В Белоруссии за сутки выявили 860 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает агентство «БелТА».

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Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 471 495. Всего в республике выздоровели 465 027 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности проведено 7 679 920 тестов, передает RT.

По информации минздрава страны, за весь период распространения инфекции на территории Белоруссии умер 3701 пациент с коронавирусом.

12 августа глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в республике вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в июне сообщил, что белорусский препарат от коронавируса является аналогом российской вакцины «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Технология ее производства простая и относительно дешевая, добавил специалист. Испытания препарата начались в июне.

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