Катер насмерть сбил плававшего вне зоны купания жителя Крыма

Катер насмерть сбил жителя Феодосии, который плавал вне зоны купания в акватории поселка Орджоникидзе. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«58-летний феодосиец плавал вне зоны купания, на него совершило наезд маломерное судно, которое за собой тащило «ватрушку», — говорится в сообщении.

В результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался еще до прибытия скорой помощи.

Владелец катера установлен, его опрашивают. По факту произошедшего проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

10 августа в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору моста на Дудергофском канале. От удара судно перевернулось. По информации Пятого канала, пострадали девять человек, среди них трое детей, их госпитализировали.

По свидетельствам очевидцев, капитан судна был в нетрезвом состоянии, отчего и не справился с управлением. На судне также были нетрезвые пассажиры, сообщал телеканал РЕН ТВ. Основной удар пришелся на женщину, сидевшую в середине лодки. Ей диагностировали открытый перелом лодыжки. Пострадавшую увезли в медучреждение в тяжелом состоянии.