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Скончался основатель британской группы UB40 Брайан Трэверс

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Саксофонист, аранжировщик, автор текстов группы UB40 и один из ее основателей Брайан Трэверс скончался 22 августа в возрасте 62 лет в своем доме недалеко от Бирмингема в Англии. Об этом сообщается 24 августа в аккаунтах коллектива в социальных сетях.

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Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

«Брайан скончался вчера вечером вместе со своей семьей после долгой и героической борьбы с раком. Мы думаем о жене Брайана Лесли, его дочери Лизе и сыне Джейми. Мы все опустошены этой новостью и просим вас уважать потребность семьи в уединении в настоящее время», — отмечается в сообщении.

Трэверс родился 7 февраля 1959-го и свой первый саксофон купил, когда работал подручным электрика. После приобретения инструмента он уволился и вместе с Джимми Брауном, Эрлом Фолконером и Али Кэмпбеллом организовал группу, пишет Variety. Первое выступление группы состоялось 9 февраля 1979 года в пабе, где музыканты отмечали день рождения общего друга.

Группа была названа в честь формы в Англии, используемой людьми, подписывающимися на пособие по безработице.

UB40 смог объединить мейнстрим поп-музыки с регги. Два хита группы стали номером один в США. Это были каверы на Red Red WIne Нила Даймонда и классический хит Элвиса Пресли Falling in Love With You. Всего UB40 продала более 100 млн альбомов.

В Великобритании у группы было 39 синглов, которые попали в топ-40. Food for Thought стал первым синглом группы в 10 лучших в 1980 году.

Диагноз музыканту поставили в 2019 году. После двух перенесенных операций Трэверс дал свое последнее выступление с UB40 в декабре того же года на Arena Birmingham. Третья операция не принесла желаемого результата.

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