Патрушев заявил о намерении России защищать систему международных отношений

Россия будет прикладывать все необходимые усилия для защиты сложившейся после Второй мировой войны системы международного взаимодействия. Об этом во вторник, 24 августа, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече в режиме видеоконференции высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что политика Запада ведет к разрушению глобальной архитектуры отношений, которая основывается на равенстве всех суверенных стран и координирующей роли ООН. Вместо этого предлагается «так называемый порядок, основанный на правилах», в котором мир делится на неравные части во главе с США и их союзниками.

«В свое время именно подобный подход Запада дал старт нацистской агрессии в Европе. Поэтому Россия выступает резко против таких практик и намерена приложить все усилия для защиты системы международного взаимодействия, сформировавшейся по итогам Второй мировой войны», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Также Патрушев коснулся ситуации в Афганистане. Он отметил, что она показывает нежизнеспособность режимов, которые на основе «демократических ценностей» Запад пытается строить по всему миру.

Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, осложняющееся идеологическим противостоянием.

19 августа в интервью газете «Известия» Патрушев заявил, что Россия для мирного урегулирования проблем в Афганистане будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях. Он уточнил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан по аналогии с Сирией нет.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.