Французский философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции в возрасте 81 года, сообщает во вторник, 24 августа, газета Le Monde.

Издание отмечает, что он умер накануне вечером.

Нанси родился 26 июля 1940 года недалеко от Бордо во Франции. В 1962 году окончил университет в Париже по специальности «философия», после чего посвятил всю жизнь изучению наследий известных психологов Зигмунда Фрейда и Жака Лакана, а также других ярких представителей этой области.

Нанси также был профессором философии Страсбургского университета и членом Международного философского колледжа. Он является автором множественных эссе и знаменитой работы Corpus.