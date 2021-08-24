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СМИ сообщили о выкупе «угнанного» в Кабуле самолета афганскими беженцами

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Украинский самолет, который якобы угнали из Кабула неизвестные, перевез в Иран богатых афганских бизнесменов, которые выкупили борт за валюту, золото и драгоценные камни. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили источники украинского издания «Страна.ua».

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Кроме того, отмечается, что большинство афганских беженцев, которых эвакуируют на украинских самолетах, покупает места на воздушных суднах за высокую цену. Причем плата за перелет, как указывается, идет «мимо официальной кассы».

Ранее в этот же день замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинский самолет, предназначенный для эвакуации граждан страны из Афганистана, в минувший вторник якобы был захвачен некими людьми и вылетел в Иран с группой пассажиров на борту, вместо того чтобы вернуть украинцев в Киев.

Также высокопоставленный дипломат подчеркнул, что украинские граждане не могли попасть на территорию кабульского аэропорта и поэтому последующие три попытки их вывоза и страны провалились.

При этом спикер МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что никакого угона не было. По его словам, все борта, задействованные в эвакуации украинцев из Афганистана, вернулись на территорию Украины. Было совершено три рейса и вывезено 256 человек. В то же время Николенко назвал обстановку в аэропорту афганской столицы «приближенной к хаосу».

О судьбе «угнанного» украинского самолета также высказался и представитель управления иранской гражданской авиации Мохаммад Хасан Зибахш. По его словам, данное воздушное судно было заправлено в аэропорту иранского Мешхеда, а затем приземлилось в аэропорту Киева в 21:50 (по местному времени).

«Организация гражданской авиации Ирана категорически отрицает утверждение о том, что самолет был угнан или пропал без вести», — добавил он.

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

23 августа из-за большого скопления людей в воздушной гавани афганской столицы Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

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