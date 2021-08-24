Фестиваль-конкурс песчаных скульптур начался в Хабаровске

Художники собрались в Хабаровске, чтобы продемонстрировать свое мастерство в работе с песком. На Комсомольской площади стартовал второй фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Готовые композиции не будут убирать до конца сентября.

На работу у мастеров есть всего четыре дня, при этом они не ограничены конкретной тематикой, сообщает ИА AmurMedia. Вечером 27 августа члены жюри оценят работы. В субботу, 28 августа, состоятся оглашение результатов и награждение победителей. Лучшие получат дипломы и премии. Обладателям первого места вручат 100 тыс. рублей.

На набережной реки Миасс в Челябинске в июне прошел фестиваль песчаных скульптур. В течение 10 дней скульпторы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы работали над своими композициями, которые должны отражать значимые моменты истории города и Челябинской области в целом. Песок для мастеров привезли специально с Кременкульского карьера. В нем содержится достаточно глины, чтобы придать устойчивости композициям.