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Юрист оценила возможность получить компенсацию от сервиса такси за технический сбой

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В ситуации, когда в сервисе такси случился технический сбой и у людей возникли сложности с доступом, компенсация не положена, рассказала во вторник, 24 августа, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст.

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Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что ранее в этот же день пользователи «Яндекса» столкнулись со сбоями в работе сервисов «Яндекс Go» (включает «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Еду»). О проблемах заявили жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

«В подобной ситуации не полагается какая-либо компенсация, поскольку в силу технических неполадок пользователи даже не смогли оформить заказ и вызвать машину через данный сервис. Предположим, что человек очень торопится в аэропорт, при этом он не может вызвать такси через одно из самых популярных приложений, начинает нервничать и, возможно, даже опаздывает на свой рейс. В данном кейсе не возникает право на получение каких-либо компенсаций, ведь у гражданина была возможность оперативно воспользоваться любым иным работающим сервисом», — пояснила Фаст в беседе с «Известиями».

При этом человек имеет право на возмещение убытков в случае, когда он успел оформить заказ, ему назначили машину и определили время ожидания, а потом по причине масштабного сбоя, который произошел по вине сервиса и о котором пользователя не уведомили надлежащим образом, такси не приехало, в результате чего человек не успел на железнодорожный вокзал или в аэропорт. Нужно учитывать, что сервис несет перед потребителем ответственность только при наличии вины в техническом сбое, добавила юрист.

Последний раз сбой в работе «Яндекса» был зафиксирован 9 июня. Тогда на работу сервисов компании поступило более 330 жалоб: у 85% пользователей возникли проблемы с доступом к сайту поисковика, остальные 15% не могли войти в сервис электронной почты.

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