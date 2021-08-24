Прямой эфир
Мир
Лидеры G7 обсудят возможность официального признания «Талибана»
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным
Общество
В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами
Мир
В Турции исключили предоставление страной убежища афганцам
Авто
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей
Мир
В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев
Авто
Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

В подмосковном конном клубе обнаружили «собачий концлагерь»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналисты обнаружили настоящий «собачий концлагерь» в подмосковном конном клубе «Гвардия». Об этом во вторник, 24 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Боевой расстрой: почему в России не удается остановить поединки с участием животных
Несмотря на официальный запрет, привлечь к ответственности организаторов собачьих боев практически невозможно

Живодерню вот уже в который раз пытаются закрыть волонтеры из Подмосковья. Многие посетители клуба неоднократно замечали истощенных, замученных животных на территории, а после этого мертвых собак местные жители находили по округе. Отвечать за гибель животных никто не намерен, а руководство организации избегает общения с журналистами.

Очевидцы, обнаружившие истощенных собак, вызвали участкового. Полицейским рассказали, что собаки содержатся без еды, воды и надлежащего ухода. Одна из собак породы акита умерла до прихода полицейского, а хозяйка клуба даже не вышла к общественникам.

При этом отбоя от посетителей в конно-спортивном клубе нет ни в будни, ни в праздники. Кадры с животными гости клуба сняли в выходные, так как попали на закрытую территорию.

Семья приехала покататься на лошадях, но после увиденного прогулку отменила. Судя по кадрам, снятым внутри, за конями смотрят не намного лучше. Вместо корма животным дают опилки с пылью.

«Крупная собака с очень раненым носом, там прям вот такая вот ссадина на носу. Далее там, в вольере, находится хаски, она истощена до невозможности, у нее не было ни еды, ни воды, ничего у нее не было», — поделилась с телеканалом Юлия Неверова. Позже журналисты увидели эту собаку, хаски была измождена и истощена.

Хозяйка клуба Елена Большакова среди собаководов известна уже больше 10 лет.

«Берет собак на передержку, содержит без еды и воды, в антисанитарии. Открывать журналистам наотрез отказалась и выдвинула свою версию событий», — гласит один из отзывов.

Во вторник, 24 августа, в клуб с проверкой пришли полицейские. У ворот в течение трех часов собирались соседи, волонтеры и очевидцы. По их словам, зачастую в живодерне появляются ворованные собаки, поднимается шум вокруг бизнеса и волонтеры просто выкупают у владелицы клуба собак.

Неоднократные жалобы в прокуратуру и полицию пока ни к чему не привели. В настоящее время начата проверка.

«Поступило заявление от местной жительницы по факту жестокого обращения с животными, которые находятся на территории одного из красногорских конных клубов. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Андрей Пышкин.

В конце июля в Оренбургской области суд вынес приговор жителю Октябрьского района, который обвинялся в убийстве собаки. В феврале 2021 года осужденный выбросил животное из окна своего дома. Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021