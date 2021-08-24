В подмосковном конном клубе обнаружили «собачий концлагерь»

Журналисты обнаружили настоящий «собачий концлагерь» в подмосковном конном клубе «Гвардия». Об этом во вторник, 24 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Живодерню вот уже в который раз пытаются закрыть волонтеры из Подмосковья. Многие посетители клуба неоднократно замечали истощенных, замученных животных на территории, а после этого мертвых собак местные жители находили по округе. Отвечать за гибель животных никто не намерен, а руководство организации избегает общения с журналистами.

Очевидцы, обнаружившие истощенных собак, вызвали участкового. Полицейским рассказали, что собаки содержатся без еды, воды и надлежащего ухода. Одна из собак породы акита умерла до прихода полицейского, а хозяйка клуба даже не вышла к общественникам.

При этом отбоя от посетителей в конно-спортивном клубе нет ни в будни, ни в праздники. Кадры с животными гости клуба сняли в выходные, так как попали на закрытую территорию.

Семья приехала покататься на лошадях, но после увиденного прогулку отменила. Судя по кадрам, снятым внутри, за конями смотрят не намного лучше. Вместо корма животным дают опилки с пылью.

«Крупная собака с очень раненым носом, там прям вот такая вот ссадина на носу. Далее там, в вольере, находится хаски, она истощена до невозможности, у нее не было ни еды, ни воды, ничего у нее не было», — поделилась с телеканалом Юлия Неверова. Позже журналисты увидели эту собаку, хаски была измождена и истощена.

Хозяйка клуба Елена Большакова среди собаководов известна уже больше 10 лет.

«Берет собак на передержку, содержит без еды и воды, в антисанитарии. Открывать журналистам наотрез отказалась и выдвинула свою версию событий», — гласит один из отзывов.

Во вторник, 24 августа, в клуб с проверкой пришли полицейские. У ворот в течение трех часов собирались соседи, волонтеры и очевидцы. По их словам, зачастую в живодерне появляются ворованные собаки, поднимается шум вокруг бизнеса и волонтеры просто выкупают у владелицы клуба собак.

Неоднократные жалобы в прокуратуру и полицию пока ни к чему не привели. В настоящее время начата проверка.

«Поступило заявление от местной жительницы по факту жестокого обращения с животными, которые находятся на территории одного из красногорских конных клубов. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Андрей Пышкин.

В конце июля в Оренбургской области суд вынес приговор жителю Октябрьского района, который обвинялся в убийстве собаки. В феврале 2021 года осужденный выбросил животное из окна своего дома. Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев.