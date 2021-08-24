Названа причина смерти народной артистки России Натальи Исаевой

Народная артистка России, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева скончалась от последствий тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила ее дочь, телеведущая Ксения Никишова.

«Это онкология», — пояснила она в беседе с «Пятым каналом» 24 августа.

Дата и место прощания с актрисой пока не известны. Никишова заверила, что обо всех деталях будет сообщено дополнительно.

О том, что Исаева скончалась на 61-м году жизни, стало известно ранее в этот день.

Народная артистка России начала играть на театральной сцене в 1983 году после окончания Свердловского театрального училища. Десять лет Исаева занимала пост главы отделения Союза театральных деятелей Кирова. В 2012 году ей присвоили почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Исаева известна ролями в спектаклях «Идиот» по Ф. М. Достоевскому, она сыграла Настасью Филипповну, Жозефину — в «Корсиканке» Иржи Губача.