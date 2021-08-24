Постпред России при ЕС указал на трудности США при выводе войск из Афганистана

США могут столкнуться с трудностями при выполнении условия вывода войск из Афганистана до 31 августа. На это во вторник, 24 августа, указал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«До 31-го числа, судя по той обстановке, которая царит в Афганистане, в Кабуле, особенно в аэропорту, я думаю, что это [вывести контингент] будет довольно сложно», — отметил он.

По мнению Чижова, наиболее точным определением для сложившейся в афганской столице ситуации является хаос.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон исходит из того, что эвакуация американских военных через аэропорт Кабула завершится в ранее намеченный срок — до 31 августа.

Он подтвердил, что Штаты осведомлены о заявлениях движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

При этом член палаты представителей США из Демократической партии Адам Шифф усомнился в завершении вывода контингента до 31 августа. Он выразил уверенность в том, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан.

В тот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, Вашингтон изменил политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В воздушную гавань пускают только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО.

По данным на 23 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 26 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, в понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

При этом 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.