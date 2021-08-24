Площадь пожара в районе перекрытой трассы Пермь — Екатеринбург достигла 50 га

Площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок трассы Пермь — Екатеринбург, составляет 50 га. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в региональном департаменте информационной политики.

«Природный пожар площадью 50 га действует в лесном массиве в районе горы Волчиха», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее во вторник федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара. Речь идет об участке с 318-го по 326-й км. В этих местах огонь подошел вплотную к дороге, сообщает телеканал «360».

Тушение пожара сильно осложняется тем, что огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую. Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через организованные объезды в поселках и городе Ревда. Трасса может быть закрыта до утра, пишет Life.ru.

Сразу несколько населенных пунктов оказались в зоне пожаров: Первоуральск, поселок Магнитка, совхоз «Первоуральский» и СНО «Волчиха».

18 августа главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко рассказала, что дымка от лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области, окутала Екатеринбург. Она отметила, что до конца недели дымка не рассеется, так как в городе установилась жаркая погода без ветра.