А теперь все вместе: в Токио началась Паралимпиада
А теперь все вместе: в Токио началась Паралимпиада
2021-08-24 15:41:46
2021-08-24 15:41:46
2021-08-24 15:41:46
2021-08-24 15:41:46
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Император Японии Нарухито объявил Игры открытыми
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
24 августа на Олимпийском стадионе в Токио торжественной церемонией открылись XVI летние Паралимпийские игры. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Molly Darlington
На поле стадиона был торжественно вынесен национальный флаг Японии
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Гимн Японии перед пустыми трибунами исполнила незрячая певица
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Выходу на поле атлетов предшествовало красочное шоу
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Основная идея представления — самолеты и крылья, а главная участница — 13-летняя актриса на коляске
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
В шоу использованы элементы традиционного японского сценического искусства
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Фото: Getty Images/Buda Mendes
Участники представления были одеты в экстравагантные костюмы
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Перформанс на поле продолжился после парада участников. Первой, по уже сложившейся традиции, вышла команда беженцев
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Фото: REUTERS/Molly Darlington
На поле был вынесен и флаг Афганистана, команда которого не смогла приехать в Токио из-за сложной ситуации на родине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Walbers
Caption: August 24, 2021, ZAVENTEM, BELGIUM: Illustration picture shows the opening ceremony of the Tokyo 2020 Paralympic Games, Tuesday 24 August 2021, in Tokyo, Japan. The paralympic Games take place from the 24 August to the fifth of September. (Credit Image:
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Участие в церемонии приняли 163 сборные, но 20 стран отказались посылать свои команды на поле
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Фото: Getty Images/Sam Barnes/Sportsfile
В финале церемонии небо осветил грандиозный фейерверк
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